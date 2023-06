Wall Street : lourdeur en vue, l'aversion au risque domine

Aujourd'hui à 15:20 Partager

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, l'aversion au risque reprenant peu à peu le dessus chez les investisseurs alors que les craintes de récession s'intensifient.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais lâchent entre 0,6% et 1,1%, annonçant un début de séance sur une note de lourdeur.



Le climat général reste dominé par les inquiétudes liées à la croissance, ce qui incite les investisseurs à recherche des valeurs refuge comme les obligations souveraines, au détriment des actions.



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de 'Juneteenth', le Dow Jones accuse pour l'instant un repli de 1%, le Nasdaq cède 0,4% tandis que le S&P 500 subit une baisse hebdomadaire de 0,6%.



Cette rechute met fin à une série de cinq semaines consécutives de progression d'affilée pour le S&P, sa plus longue série haussière depuis novembre 2021.



Les propos peu accommodants tenus par Jerome Powell, le président de la Fed, devant le Congrès cette semaine ont alimenté la perspective de nouvelles hausses de taux.



En parallèle, la récession semble gagner du terrain, comme l'a montré hier l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui s'affuche désormais en repli depuis 14 mois consécutifs.



Bon nombre de stratèges avertissent pourtant que le risque récessionniste n'est pas totalement intégré dans les cours compte tenu des valorisations relativement élevées et des perspectives de croissances des bénéfices, qui évoluent à des niveaux records.



Dans ce contexte, les investisseurs éprouvant une aversion généralisée au risque et privilégient des valeurs sûres telles que l'or, les Bunds allemands ou encore les emprunts du Trésor américain.



A moins de 3,71%, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'inscrit en recul de neuf points de base et se dirige vers un net repli sur l'ensemble de la semaine.



Sur le marché des changes, le dollar gagne du terrain face à l'euro, mais se replie face au yen, qui bénéficie de son statut de valeur refuge.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.