Wall Street : magie de Noël, huitième semaine de gains

Les marchés d'actions américains évoluent en légère hausse vendredi en matinée, prêts à boucler une huitième séance d'affilée dans le vert à la faveur du coup de frein confirmé de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 37.490,4 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 15.035,7 points, les investisseurs poursuivant leurs achats avant le week-end prolongé de Noël.



L'appétit pour le risque sur les marchés a été stimulé par le ralentissement de l'inflation, confirmé par les bons chiffres de l'indice 'PCE', la mesure de l'évolution des prix privilégiée par la Réserve fédérale américaine.



Hors produits alimentaires et énergie, l'indice s'est tassé de 3,4% à 3,2% en novembre, confirmant la récente tendance de fond allant dans le sens d'une nette décélération des prix.



Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2021.



Publié peu après l'ouverture, l'indice de confiance du consommateur compilé par l'Université du Michigan s'est quant à lui amélioré de façon encore plus prononcée que prévu en décembre, là encore en raison d'une amélioration des anticipations d'inflation des ménages.



Parallèlement, l'annonce d'un rebond de 5,4% de commandes de biens durables en novembre est venue renforcer le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie, largement privilégié par les marchés à l'heure actuelle.



Selon cette hypothèse, le ralentissement de l'activité - sans récession marquée - autoriserait la Fed à baisser ses taux sans pour autant que l'économie ne subisse un fort revers.



Sur le marché des changes, le dollar pâtit des chiffres maîtrisés de l'inflation américaine, qui renforcent la perspective de baisses de taux aux Etats-Unis l'an prochain, sans doute avant tout assouplissement de la BCE.



La faiblesse du dollar, qui permet à l'euro de remonter vers 1,1015, est également la conséquence directe du repli continu des rendements des Treasuries, qui voit le papier à dix ans refluer sous le seuil de 3,90%.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones gagne à ce stade 0,5% et le Nasdaq 1,5%, des scores suffisants pour permettre aux deux indices d'envisager une huitième semaine consécutive de gains, une configuration idéale avant la célébration de Noël.



