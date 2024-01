Wall Street : mitigé, mais beau record sur le Dow Jones

Le 29 janvier 2024 à 07:42 Partager

Wall Street ne réalise pas le grand chelem cette semaine : pas de 7ème hausse consécutive, pas de 6ème record de clôture d'affilée pour le 'S&P' (-0,07%), ni le Nasdaq Composite (-0,36%)... mais tout de même plusieurs lots de consolation.



Tout d'abord, une semaine qui se termine sur une nette hausse, supérieure à +1% pour ces deux indices, un nouveau record absolu intraday pour le S&P500 à 4.906,7... et c'est ce qui sauve cette dernière séance de la semaine, un double record absolu intraday (38.214) et de clôture (38.109) du Dow Jones, ce qui permet symboliquement de célébrer sur toutes les chaines d'infos US le zénith historique du plus célèbre et plus ancien indice américain.



La course aux records du Nasdaq a été stoppée dès jeudi soir -peu après la clôture- par le plongeon d'Intel (-8% en 'after hour', puis -11,9% en conditions réelles ce vendredi), le groupe ayant dévoilé des prévisions de ventes médianes inférieures de 15% au consensus.



Intel a entrainé dans son sillage les leaders du secteur comme Nvidia (-1%), AMD (-1,7%), Broadcom (-2%), Qualcomm (-2,4%), Microchip (-3,1%), Applied Materials (-3,3%)... Le Nasdaq est resté soutenu par Airbnb +5,4%, Comcast +2,2%, Netflix +1,7% et Amazon +1%.



Le chiffre le plus attendu de la semaine aux Etats-Unis n'a pas déçu : l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à +2,6% en rythme annuel en décembre 2023, un taux stable par rapport à celui de novembre, et hors produits alimentaires et énergie, il est passé de +3,2% à +2,9% d'un mois sur l'autre.



Autre chiffre très vigoureux : les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% le mois dernier par rapport à novembre aux Etats-Unis, une augmentation supérieure aux attentes, pour des revenus en croissance de seulement 0,3%.



Sur le compartiment obligataire, le T-Bond à 10 ans se dégrade (+1 point de base) autour des 4,142%, tandis que le '2 ans' se tend de +4 points de base vers 4,355% et finit la semaine sur ses plus mauvais niveaux... sans préjudice pour les indices actions US.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.