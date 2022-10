PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi après les résultats bien accueillis de Bank of America et l'annonce par le gouvernement britannique de nouvelles mesures budgétaires et fiscales jugées rassurantes.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 574,81 points, soit 1,94%, à 30.209,64, le Standard & Poor's 500 progresse de 2,24% à 3.663,25 et le Nasdaq Composite prend 2,69% à 10.598,60.

Bank of America s'adjuge 5,14% malgré l'annonce d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, conséquence de l'augmentation de ses provisions, les analystes saluant la croissance de ses revenus.

Goldman Sachs prend 3,02% après les informations selon lesquelles le groupe annoncera mardi, en même temps que ses résultats, une importante réorganisation de ses activités.

Les grandes valeurs de croissance comme Apple (+2,46%), Meta Platforms (+3,68%) ou Amazon (+3,83%) sont elles aussi bien orientées, profitant du recul marqué des rendements de bons du Trésor (-7 points de base à 3,93% pour les titres à dix ans).

La détente est générale sur les marchés obligataires après l'annonce par le nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, de l'annulation de la majeure partie des mesures budgétaires et fiscales présentées par son prédécesseur le mois dernier.

À Wall Street, La semaine qui commence sera animée principalement par la multiplication des publications de résultats avec entre autres à l'agenda ceux de Tesla, Netflix et Johnson & Johnson.

Les analystes financiers prévoient pour l'instant une hausse de 3,6% seulement des bénéfices du S&P-500 par rapport au troisième trimestre de l'an dernier, alors qu'ils tablaient début juillet sur une progression de 11,1%, selon les données Refinitiv.

En baisse, Fox chute de 8,05% après le lancement par Rupert Murdoch d'un processus visant à le fusionner avec News Corp, dix ans après leur scission. News Corp gagne 5,74%.

(Rédigé par Marc Angrand)