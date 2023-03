Wall Street : moral miné par les tensions sur les taux

Wall Street a terminé en berne mardi, toujours préoccupée par des tensions sur les rendements obligataires, qui alimentaient le mouvement de prises de bénéfices à l'oeuvre depuis le début du mois écoulé.



Au terme de la séance, le Dow Jones a abandonné 0,7% à 32657 points, le S&P500 a perdu 0,3% à 3970 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,1% à 11456 points.



'S'il a terminé la séance inchangé à 3,92%, le taux de référence des emprunts d'Etat américains à 10 ans a atteint 3,983% en cours de journée, son plus haut niveau depuis novembre', souligne Wells Fargo.



Le marché obligataire a reflété les craintes entourant la persistance des tensions inflationnistes, qui conduisent les investisseurs à anticiper de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale dans les mois qui viennent.



Le contexte macroéconomique n'est pourtant pas particulièrement favorable, puisque l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par le Conference Board, a reculé à 102,9 en février contre 106 précédemment, alors qu'il était attendu en légère hausse.



'Le repli de la confiance des ménages a été particulièrement marqué chez les foyers composés de personnes âgées de 35 à 54 ans et affichant une rémunération annuelle supérieure à 35000 dollars', pointait le Conference Board.



Sur le front des valeurs, Target a gagné 1% après que le distributeur à bas prix a dépassé les attentes pour la première fois en un an, mais la publication trimestrielle du distributeur d'équipements AutoZone (-3,3%) a reçu un accueil bien moins chaleureux.



Merck a lâché 2,9%, le laboratoire pharmaceutique ayant fait part de l'arrêt de deux essais de phase III concernant son Keytruda contre les cancers de la prostate et bronchique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.