Wall Street : nouveau recul avec les indicateurs avancés

Aujourd'hui à 07:20 Partager

Wall Street a de nouveau reculé jeudi, sur fond de données ayant ravivé les inquiétudes au sujet de la résistance de l'économie américaine : le Dow Jones a perdu plus de 0,8% à 34475 points et le Nasdaq Composite, près de 1,2% à 13317 points.



L'indice composite des indicateurs avancés pour les Etats-Unis, calculé par le Conference Board, a diminué de 0,4% à 105,8 en juillet, après un recul de 0,7% le mois précédent (recul confirmé d'une estimation initiale).



'De faibles nouvelles commandes, des taux d'intérêt élevés, un creux dans les perceptions des ménages sur les perspectives des conditions d'activité et un recul des heures travaillées dans l'industrie manufacturière ont nourri cette baisse', expliquait le Conference Board.



'L'indice continue de suggérer que l'activité économique est susceptible de décélérer et de descendre dans une légère contraction au cours des mois à venir', poursuivait-il, prévoyant maintenant une récession 'courte et peu profonde' fin 2023-début 2024.



Ces données ont fait passer au second plan un meilleur indice 'Philly Fed' -mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie-, qui est passé de -13,5 en juillet à +12 ce mois-ci, sa première lecture positive depuis août 2022.



Côté valeurs, Cisco Systems s'est adjugé 3,3%, au lendemain de la publication par le géant des technologies de réseaux de résultats meilleurs que prévu pour son dernier trimestre 2022-23, et accompagnés de perspectives solides.



Walmart a lui été boudé (-2,2%) en dépit du relèvement par le numéro un mondial de la distribution de ses prévisions annuelles, annoncé à l'occasion d'une publication trimestrielle elle-même meilleure que prévu.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.