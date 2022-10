Wall Street : nouveau repli avant les résultats US

La Bourse de New York a terminé la séance dans le rouge sur le S&P 500 (-0,65%) et le Nasdaq 100 (-1,1%), dans le prolongement de la séance de lundi. Le Dow Jones termine proche de l'équilibre (+0,12%).



'Les indices américains ne sont pas parvenus à enrayer la forte baisse de vendredi, poursuivant leur glissade', rappelle Kiplink, pour qui 'les investisseurs ne sont pas très sereins' avant les résultats de plusieurs grandes banques américaines en fin de semaine.



'Les résultats permettront de savoir dans quelle mesure le risque de dégradation économique et de défaillances d'entreprises pèse sur les modèles et de jauger l'impact positif de la hausse des taux sur les bénéfices', explique la société de gestion.



'Enfin, la Fed publiera aujourd'hui le procès-verbal de sa dernière réunion de politique monétaire et les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois de septembre seront annoncés jeudi', note par ailleurs Kiplink.



En attendant, sur le front des valeurs, American Airlines a donné des estimations préliminaires pour son troisième trimestre 2022 supérieures à ses projections antérieures en termes de croissance des revenus totaux et de marge avant impôts.



General Motors annonce lancer Ultium Home et Ultium Commercial, qui, s'ajoutant à l'Ultium Charge 360, créent un écosystème holistique de produits et services de gestion de l'énergie qui seront regroupés sous une nouvelle unité commerciale appelée GM Energy.



Boeing annonce avoir livré un total de 112 appareils commerciaux au cours du 3e trimestre (soit 88 modèles 737, 9 modèles 767, 6 modèles 777 et 9 appareils 787). Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi livré un total de 328 appareils commerciaux.



Intel annonce avoir été choisi par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dans le cadre de la 1ère phase du programme Space-Based Adaptive Communications Node (Space-BACN). L'objectif de ce projet est de permettre les communications entre les constellations de satellites, ' permettant d'envoyer des données partout sur la planète à la vitesse de la lumière '.



Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Microsoft, mais abaisse son objectif de cours de 320 à 275 dollars avec une réduction de ses estimations en raison notamment de l'augmentation des vents contraires de changes et des données PC.



