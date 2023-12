Wall Street : nouveaux records annuels ou absolus

Les indices US terminent globalement en progression, sauf le Nasdaq Composite qui s'effrite in extremis de -0,03% (à 15.095) à cause des -3,1% de Tesla.

Le 'S&P' et le Dow Jones alignent une 14ème séance de hausse sur 15 (et une 5ème consécutive), avec l'inscription de nouveaux records absolus pour le Dow Jones (37.778) et pour le Nasdaq-100 (16.969).

Le 'Dow' grappille au final +0,14% à 37.710, mais cela suffit pour inscrire un 7ème record intraday et de clôture en 15 jours.

Idem pour le S&P500 qui, avec +0,04% à 4.783, valide sa meilleure clôture de 2023, à 13 points de son zénith du 3 janvier 2020.

Le 'fait' du jour restera la lourde rechute du pétrole (-3% vers 71,85$), ce qui efface tous ses gains depuis le 18 décembre.



Dans un contexte marqué par l'absence d'une bonne partie des investisseurs, quelques chiffres publiés aux Etats-Unis n'ont pas fait dévier Wall Street de sa trajectoire haussière : le Département du Travail a recensé 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en hausse de 12.000 par rapport à la précédente.



Le déficit commercial des biens des Etats-Unis s'est creusé pour s'établir à -90,3 milliards de dollars le mois dernier, contre 89,6 milliards en octobre, les exportations (-3,6%) ayant diminué davantage que les importations (-2,1%) d'un mois sur l'autre.



Le Département du Commerce, qui publie ces estimations préliminaires, indique par ailleurs que les stocks se sont tassés de 0,2% dans le commerce de gros et de 0,1% dans le commerce de détail en novembre. Enfin, les promesses de ventes de maisons neuves ont reculé de 5,2% sur 12 mois.



Le rendement des T-Bonds se dégrade légèrement, de +6 points de base vers 3,848%. A noter que l'or -reflet inversé des taux- stagne sous ses plus hauts historiques, autour de 2.075$ l'once.



