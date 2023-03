Wall Street : nouvel avis de tempête sur les bancaires

Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin, à l'instar des places européennes, en réaction à la débandade du titre Credit Suisse qui suscite de nouvelles inquiétudes sur la santé du système financier mondial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 1,4% et 1,8%, annonçant de nouvelles secousses à l'ouverture.



Alors que les craintes entourant la faillite de SVB avaient tendance à s'atténuer depuis le début de la semaine, la soudaine déroute de l'action Credit Suisse à la Bourse de Zurich a relancé les craintes des investisseurs.



L'action de la banque privée helvétique dévisse actuellement de 29% pour retomber à des plus bas historiques alors que le président de la Saudi National Bank, son principal actionnaire, a exclu de participer à toute nouvelle levée de fonds.



Conséquence, les principales Bourses européennes accusent de lourdes pertes à la mi-séance, les interrogations sur la situation financière du groupe incitant les investisseurs à la prudence par crainte d'une éventuelle contagion des difficultés du deuxième établissement bancaire suisse.



A Zurich, l'indice SMI lâche 2,1% tandis qu'à Francfort, le DAX décroche de 3%. A Londres, le FTSE abandonne 2,9%. L'indice paneuropéen Euro STOXX 50 cède 3,4%.



Signe du regain d'inquiétudes entourant les valeurs bancaires, l'indice STOXX européen du secteur plonge de 6,9% après avoir timidement rebondi la veille.



A New York, les banques américaines les plus exposées à leurs homologues européennes vont être regardées de près par les investisseurs au cours des heures qui viennent.



L'actualité économique aurait pourtant pu inciter à la prise de risque, qu'il s'agisse de la baisse inattendue des prix à la production, des ventes au détail ou de l'indice Empire State, qui montrent tous que le durcissement monétaire de la Fed commence à porter ses fruits.



Dans ce climat d'aversion au risque, les rendements obligataires de référence de la zone euro reculent fortement à 24 heures de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Celui du Bund allemand à dix ans perd 25 points de base à 2,16% tandis que son équivalent français perd 22 points autour de 2,71%. Le dix ans américain cède près de 20 points de base sous 3,46%.



