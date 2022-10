Wall Street : nouvelle clôture dans le vert

Wall Street a fini à nouveau en hausse mardi sur fond d'une bonne tenue de la production industrielle américaine. A la clôture, le Dow Jones a affiché un gain de 1,1% à 30524 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est inscrit en hausse de 0,9% à 10772 points.



Seules données parues ce mardi, la production industrielle des Etats-Unis a augmenté de 0,4% le mois dernier, soit davantage qu'attendu par les économistes, tandis que le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 80,3%.



'Cette publication indique que les investissements des entreprises et la demande des consommateurs restent robustes malgré les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale', réagissait-on chez Wells Fargo.



Sur le front des valeurs, les opérateurs ont salué les résultats de troisième trimestre de Goldman Sachs (+2,3%), bien que comprimés par une contraction des revenus et une augmentation de ses dépenses opérationnelles et des provisions pour pertes sur crédit.



Toujours au chapitre des publications trimestrielles, la communauté financière a acclamé celle de Lockheed Martin (+8,7%), accompagnée d'une augmentation de son programme de rachats d'actions, mais délaissé celle de Johnson & Johnson (-0,3%).



Target a grimpé de 5,3% à la faveur d'un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 170 à 185 dollars, dans une note consacrée au distributeur alimentaire à prix réduit et à son pair Walmart.



