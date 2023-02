Wall Street : nouvelle vague mitigée de publications

La Bourse de New York a terminé la séance de jeudi dans le rouge, sur fond d'une nouvelle vague mitigée de publications d'entreprises. Le Dow Jones a perdu 0,7% à 33700 points et le Nasdaq Composite, 1% à 11790 points.



D'abord bien orienté, Disney a basculé en fin de séance pour finir sur un repli de 1,3%, alors que le géant du divertissement avait dépassé les attentes sur le trimestre écoulé et lancé un vaste plan de réorganisation visant à lui permettre de réduire ses coûts.



Mattel a décroché de 10,7%, le fabricant de jouets ayant fait moins bien que prévu sur les trois derniers mois de 2022, une période stratégique pour son secteur d'activité.



En revanche, PepsiCo a gagné 1% sur des performances trimestrielles au-dessus des attentes pour le groupe agroalimentaire, qui a relevé dans la foulée le montant de son dividende.



Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs ont salué celle d'AbbVie (+2,8%) et, dans une bien moindre mesure, celle de Philip Morris International (+0,7%).



'Environ 70% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats jusqu'à présent pour cette saison des trimestriels médiocre, puisque le taux actuel de dépassement des consensus se montre inférieur à sa moyenne sur trois ans de 79%', soulignait Wells Fargo.



Seule donnée macroéconomique américaine de la séance, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté à 196.000 la semaine dernière, contre 183.000 la précédente.



Hors marchés actions, on notera que les rendements obligataires se sont tendus, avec par exemple un taux de référence à 10 ans en hausse de cinq points de base à 3,67%, tandis que le cours du pétrole brut WTI s'est tassé de 1% à 77,7 dollars le baril.



