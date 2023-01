Wall Street : optimisme retrouvé avant une vague de résultats

La Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi, portée par un vent d'optimisme à l'entame de la saison des résultats trimestriels.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,7% à 33.623,6 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,5% à 11.305,7 points.



Un indicateur économique publié en début de séance est venu alimenter le courant acheteur sur les marchés, avant qu'ils ne basculent pleinement dans la saison des résultats demain.



L'indice des indicateurs avancés du Conference Board a de nouveau reculé en décembre (-0,1%), renforçant les anticipations d'une récession dans les mois qui viennent.



Cette perspective laisse penser aux investisseurs que la Fed sera encore moins agressive que ce que certains pouvaient penser en matière de resserrement monétaire.



Par ailleurs, la saison des résultats va entrer dans le dur ces prochains jours et les investisseurs se disent qu'elle pourrait réserver quelques bonnes surprises au vu des estimations déprimées du marché.



Les analystes n'ont cessé de revoir leurs prévisions à la baisse ces dernières semaines et ils s'attendent désormais à ce que les bénéfices trimestriels des entreprises du S&P 500 se contractent de 4,6%.



Le secteur technologique (+2,5%) se distingue tout particulièrement à la veille des résultats trimestriels de Microsoft.



Le géant des logiciels s'adjuge plus de 1,6% après avoir dévoilé un partenariat de long terme avec OpenAI, propriétaire de la plateforme chatGPT, à travers un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars visant à accélérer les percées dans l'intelligence artificielle.



Salesforce grimpe de 3% sur des informations de presse évoquant une prise de participation du fonds activiste Elliott Management, qui pourrait accroître la pression sur le concepteur de logiciels d'entreprise.



Le recul de l'aversion au risque pénalise les valeurs refuges telles que l'or, en repli de 0,1%, le dollar qui cède encore du terrain face à l'euro, ou encore les emprunts du Trésor américain, dont le rendement à 10 ans remonte à plus de 2,50%.



