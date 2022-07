Wall Street : ouverture déprimée en vue après l'inflation

Les futures sur le S&P500 (-1,8%) et le Nasdaq-100 (-2,5%) augurent d'un début de séance déprimé pour les indices actions américains, dans le sillage d'un rapport sur l'inflation de nature à conforter la Fed dans sa volonté de durcir sa politique monétaire.



Par rapport à juin 2021, l'indice américain des prix à la consommation a augmenté le mois dernier de 9,1% en brut -un plus haut depuis novembre 1981- et de 5,9% hors éléments volatils, là où Jefferies par exemple anticipait respectivement 8,8% et 5,7%.



En rythmée mensuel, après une hausse de 1% en mai, les prix ont augmenté de 1,3% en juin, dont une progression de 0,7% en excluant les catégories traditionnellement volatiles que sont l'énergie et les produits alimentaires.



Sur le front des valeurs, Twitter est attendu en progression, au lendemain de la décision de son conseil d'administration de poursuivre Elon Musk en justice, après l'abandon par ce dernier de son projet de rachat du groupe de micro-blogging.



Delta Airlines publie au titre du deuxième trimestre 2022 un BPA ajusté de 1,44 dollar et une marge opérationnelle ajustée à 11,7%, soit son premier niveau à deux chiffres depuis 2019, pour des revenus opérationnels ajustés revenus à 99% de leur niveau trois ans auparavant.



Lockheed Martin a annoncé mardi soir avoir livré le premier engin lanceur de rocket à lancement multiple (MLRS) M270A2 à l'armée américaine, système modernisé qui 'soutiendra l'armée et ses partenaires alliés pendant des décennies'.



