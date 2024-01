Wall Street : ouverture indécise, Boeing pèse sur le Dow

La Bourse de New York devrait débuter sur une note mitigée lundi matin, les investisseurs marquant une pause afin de se préparer aux derniers chiffres de l'inflation et à la saison des résultats, dans un marché qui s'annonce affaibli par le lourd repli de Boeing.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones lâche 0,4% tandis que celui sur le Nasdaq grignote un peu plus de 0,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé.



L'action Boeing, l'une des principales pondérations du Dow, s'achemine vers une chute de plus de 7% à l'ouverture après la décision de la compagnie aérienne américaine Alaska Airlines de maintenir au sol ses Boeing 737 MAX-9 suite à un incident ayant entraîné l'arrachage d'une porte en vol.



Cette baisse équivaut à une perte de capitalisation boursière de plus de 11 milliards de dollars.



'Cette mésaventure survient alors que Boeing et son fournisseur Spirit AeroSystems, qui a fabriqué le panneau, sont aux prises avec des problèmes de production qui ont entravé la reprise après une longue période d'immobilisation du 737 MAX pour des raisons de sécurité et une perturbation plus large due à la pandémie', rappellent les analystes de Kiplink.



L'incident devrait pénaliser le secteur aérien américain dans son ensemble, la FAA ayant exigé des inspections immédiates des avions 737-9 ayant la même configuration que l'avion concerné.



Les investisseurs devraient par ailleurs s'abstenir de toute prise de risque alors que les banques ouvriront vendredi le bal des publications trimestrielles, avec notamment JPMorgan Chase et Wells Fargo.



Les analystes financiers estiment que les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient avoir reculé de 1,3% au quatrième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, selon les données de FactSet.



Au-delà des résultats, les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation, qui seront publiés jeudi, afin de savoir si une baisse des taux peut réellement être envisagée en mars.



En attendant cette statistique, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans confirme son redressement au-delà de la barre technique des 4%, à 4,05%.



Les cours du pétrole sont en forte baisse après avoir atteint la semaine dernière des plus hauts depuis la fin 2023, portés par les perturbations logistiques en Mer Rouge où des attaques font rage.



Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroche actuellement de 3,8% à 71 dollars.



