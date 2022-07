26 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, l'avertissement de Walmart sur son bénéfice pénalisant le secteur de la vente au détail et faisant craindre que les consommateurs ne réduisent leurs dépenses face à une inflation élevée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 86,73 points, soit 0,27%, à 31.903,31 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,45% à 3.949,17 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,68%, soit 80,122 points, à 11.702,544.

Walmart a abaissé lundi ses objectifs de profits annuel et trimestriel, la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant ayant freiné les dépenses des clients, et cède 8,30% à l'ouverture.

Dans son sillage, Amazon perd 3,81%, Nike 1,92%, Best Buy 3,94%, Costco 2,35%. Target et Home Depot cèdent respectivement 4,9% et 2,69%.

Les analystes de Piper Sandler ont indiqué dans une note s'attendre à des révisions en baisse des perspectives dans l'ensemble du secteur de la vente au détail, les marques axées sur les consommateurs à revenus faibles et moyens étant les plus fragiles.

Les perspectives de Walmart ont fourni "un regard diagnostique sur le ménage américain moyen", et montrent que les consommateurs digèrent la hausse des prix de l'alimentation et des produits de base en réduisant les dépenses dans les catégories telles que l'habillement, estiment les analystes de Jefferies.

Parmi les autres valeurs, 3M gagne 7,19% après avoir annoncé son intention de scinder son activité de soins de santé dans laquelle il conserverait une participation de 19,9%.

Le géant de l’industrie agricole ARCHER DANIELS MIDLAND (ADM) prend 5,13% à la faveur d'une hausse de 74% de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une forte demande de céréales.

Cette semaine est la plus chargée en termes de résultats d'entreprise, avec des publications attendues pour environ 170 sociétés du S&P 500. Microsoft, Alphabet, propriétaire de Google, et Visa sont attendus après la clôture de Wall Street. Apple et Amazon.com sont prévus pour jeudi.

La prudence domine par ailleurs sur les marchés depuis le début de la semaine, dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait à nouveau mercredi relever ses taux face à l'inflation.

Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, après l'annonce seront essentiels, certains investisseurs craignant que des hausses de taux agressives ne fassent basculer l'économie américaine dans la récession.

(Rédigé par Kate Entringer à Gdansk)