PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, les investisseurs tentant de digérer les dernières données macroéconomiques qui ravivent la crainte d'une récession imminente alors que l'approche de la réunion la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine incite à la prudence.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 44,69 points, soit 0,13%, à 33.518,17 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,21% à 4.264,59 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,4%, soit 53,26 points, à 13.176,16.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), publiée lundi, a montré que la croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis avait ralenti en mai à 50,3 contre 51,9 le mois précédent. Ce coup de frein devrait en principe être bien accueilli par la Fed dans sa lutte contre l'inflation, mais cela laisse également augurer une possible récession alors que l'activité du secteur manufacturier est déjà en contraction.

La Fed rendra ses décisions sur les taux d'intérêt le 14 juin, au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mai.

Le baromètre FedWatch de CME Group évalue à 76% la probabilité d'un statu quo sur les taux aux Etats-Unis la semaine prochaine mais cette pause attendue pourrait être suivie d'un relèvement du coût du crédit de 25 points de base en juillet.

Aux valeurs, Apple recule de 0,85%, D.A. Davidson ayant abaissé son conseil à "neutre" au lendemain de l'ouverture de la conférence mondiale des développeurs de la marque au cours de laquelle le groupe californien a présenté un nouveau casque de réalité mixte à 3.499 dollars, entrant sur un marché dominé par Meta (-0,26%). Needham estime par ailleurs qu'Apple doit racheter Disney (+0,21%) pour favoriser l'adoption de ce casque.

Toujours dans les valeurs technologiques, AMD progresse à la faveur du relèvement de son objectif de cours à 150 dollars par Piper Sandler.

Côté baisse, Coinbase chute de plus de 17% alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) a lancé des poursuites judiciaires mardi contre la plus grande plateforme américaine d'échange de cryptoactifs.

Exxon Mobil et Chevron refluent respectivement de 0,96% et de 1,07% sur fond de rechute des cours pétroliers au lendemain d'une forte hausse liée à l'annonce par l'Arabie saoudite d'une baisse supplémentaire de sa production en juillet.

Ford est dans le rouge à la suite du rappel de plus de 125.000 SUV et "trucks" aux Etats-Unis en raison d'un risque d'incendie dans le compartiment moteur.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)