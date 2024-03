PARIS, 14 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs restant optimistes quant à une baisse prochaine des taux directeurs des banques centrales malgré des indicateurs mitigés du jour aux Etats-Unis comme les prix à la production et les ventes au détail.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 54,74 points, soit 0,14%, à 39.098,06 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,13% à 5.172,23 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,23%, soit 37,63 points, à 16.215,405.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis avaient augmenté sur un an en février à un rythme plus important que prévu, de 0,6% sur un mois et de 1,6% sur un an.

Côté conjoncture, les ventes au détail aux Etats-Unis ont affiché un rebond moins marqué que prévu en février d'un mois sur l'autre, de 0,6%, après une contraction de 1,1% en janvier.

Les inscriptions au chômage, elles, ont diminué la semaine dernière, à 209.000 contre 210.000 la semaine précédente.

"Les ventes au détail ont été légèrement plus faibles, ce qui atténue le chiffre du PPI", commente Andre Bakhos, responsable chez Ingenium Analytics, ajoutant que le PPI renforce la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine.

Aux valeurs, les semi-conducteurs continuent de souffrir de prises de bénéfice: Intel et Micron Technology perdent respectivement 0,47% et 1,55%, tandis que Nvidia cède 1,24%.

Robinhood Markets grimpe de 6,8%, l'opérateur de l'application de trading ayant annoncé que ses actifs en conservation avaient augmenté de 16% en février.

Les groupes de cryptoactifs sont recherchés alors que le bitcoin a atteint un nouveau plus haut historique à 73.803,25 dollars.

Citigroup (+0,8%) est dans le vert après le relèvement du conseil de Goldman Sachs à "acheter".

Dollar General prend 2,66%, le groupe de distribution à bas prix ayant dit prévoir des ventes en 2024 supérieures aux attentes.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)