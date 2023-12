PARIS, 18 décembre (Reuters) - Les Bourses américaines ouvrent en petite hausse lundi à Wall Street, dans un contexte d'attentisme avant la publication cette semaine d'une série d'indicateurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 43,10 points, soit 0,12% à 37.348,26 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29% à 4.733,06 points. Le Nasdaq Composite prend 0,16% soit 24,24 points, à 14.838,157.

Les marchés demeurent soutenus par la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, prise mercredi, la banque centrale ayant indiqué que son taux directeur avait atteint son pic, ou en était proche.

Les données qui seront publiées cette semaine pourraient aider les investisseurs à affiner leurs paris sur la date à laquelle aura lieu la première baisse de taux: les marchés de swaps parient sur deux baisses de 25 points de base d'ici juin 2024.

Parmi les indicateurs de cette semaine sont attendus le nombre de nouvelles constructions de logement mardi, la confiance du consommateur mercredi, le PIB définitif pour le troisième trimestre jeudi et, vendredi, l'inflation PCE, la consommation de biens durables et l'indice de sentiment définitif du Michigan.

Aux valeurs, Adobe prend 1,8% après que le groupe et Figma ont décidé d'abandonner leur fusion de 20 milliards de dollars annoncée en septembre de l'année dernière.

De plus en plus d'agences publiques chinoises et d'entreprises d'Etat à travers le pays ont demandé à leur personnel de ne pas apporter d'iPhone et d'autres appareils de groupes étrangers au travail, a rapporté l'agence Bloomberg vendredi, ce qui fait reculer Apple de 0,7%.

(Rédigé par Corentin Chappron)