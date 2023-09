PARIS, 29 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après la publication de l'indice mensuel PCE des prix aux Etats-Unis qui montre un ralentissement plus marqué que prévu des pressions inflationnistes sous-jacentes.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 122,76 points, soit 0,36%, à 33.789,1 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,61% à 4.326,33 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,02%, soit 135,02 points, à 13.336,30.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Commerce a indiqué que l'indice d'inflation de base "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale (Fed) avait décéléré à 0,1% en août sur un mois après une augmention de 0,2% en juillet.

Sur un an, sa progression a été ramenée à 3,9%, contre 4,3% en juillet.

"Ce sont de très, très bons chiffres. Même si la baisse n'est pas spectaculaire, elle va dans la bonne direction", a commenté Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

"Je suis très optimiste quant à la poursuite de la baisse de l'inflation et la Fed en tiendra compte dans son raisonnement sur les taux d'intérêt", a-t-elle ajouté.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans reflue de plus de huit points de base, à 4,5118% et celui à deux ans d'environ cinq points, à 5,0227%.

Aux changes, le dollar abandonne 0,32% face à un panier de devises internationales, alors que les traders tablent désormais sur un statu quo sur les taux de la Fed pour les réunions de novembre et de décembre avec des probabilités respectives de 85% et 67%.

La baisse du billet vert et des rendements obligataires américains profite aux valeurs technologiques et de croissance: Apple, Microsoft, Tesla, Amazon et Nvidia gagnent chacun un peu plus de 1%.

Dans les autres compartiments, Nike grimpe de 9,04% après la publication par l'équipementier sportif d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre de son exercice fiscal. Dans son sillage, Foot Locker et Dick's Sporting Goods prennent respectivement 2,94% et 2,39%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)