(Reuters) - La Bourse de New York est en hausse lundi dans les premiers échanges, poursuivant sur la dynamique de la précédente séance, après les résultats bien accueillis des banques Goldman Sachs et Bank of America et l'apaisement des inquiétudes sur le rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Après une dizaine de minutes d'échanges, l'indice Dow Jones gagne 304,21 points, soit 0,97% à 31.592,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,81% à 3.894,56 points. Le Nasdaq Composite prend 1,04%, soit 118,842 points à 11.571,263.

"Avec des marchés boursiers encore en territoire positif, l'appétit pour le risque est de retour, les commentaires du gouverneur de la Fed (Christopher) Waller (...) ont eu l'impact souhaité", a déclaré Derek Halpenny, en charge de la recherche chez MUFG.

Plusieurs responsables de la Fed, dont James Bullard et Christopher Waller, se sont dits la semaine dernière favorables à une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale prévue la semaine prochaine.

Le bond de l'inflation américaine à 9,1% au mois de juin, un niveau sans précédent depuis 1981, avait conduit les investisseurs à anticiper un relèvement de 100 points de base le 27 juillet.

En Bourse, Bank of America et sa rivale Goldman Sachs gagnent 2,84% et 5,26% respectivement après avoir publié leur bénéfice, en baisse sur le deuxième trimestre mais toutefois supérieur aux attentes.

Par ailleurs, les dirigeants des banques américaines, notamment Wells Fargo, JPMorgan et Citigroup, ont déclaré être optimistes sur la croissance des prêts mais craignent que la demande faiblisse plus tard dans l'année si la détérioration des perspectives économiques finit par impacter la confiance des consommateurs.

Soutenues par la hausse de plus de 4% des cours du brut, les géants pétroliers Chevron et ExxonMobil gagnent respectivement 3,20% et 3,63%.

Boeing grimpe de 3,74% après que Delta Air Lines (+4,79%) a annoncé une commande de 100 exemplaires du 737 MAX 10 pour une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars (13,3 milliards d'euros) au prix catalogue.

(Rédigé par Juliette Portala, édité par Laetitia Volga)