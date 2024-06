(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert jeudi en légère hausse, les dernières données sur le chômage aux Etats-Unis ayant confirmé les signes d'un affaiblissement de l'emploi américain tandis que l'essor de Nvidia et du secteur technologique continue de soutenir la performance du Nasdaq.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 22,82 points, soit 0,06%, à 38.830,15 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,06% à 5.357,39 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,09%, soit 16,25 points, à 17.204,16.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont touché mercredi des records, portés par un bond de la "tech", alors que la faiblesse des dernières données économiques américaines a relancé les paris d'un assouplissement anticipé de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Nvidia est en hausse de 1,96% après avoir atteint mercredi pour la première fois le seuil des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, dépassant Apple au rang de deuxième plus grande valorisation mondiale.

Dans son sillage, le secteur technologique a ouvert en hausse de 0,41% après avoir gagné près de 2,6% mercredi, porté par la baisse des rendements obligataires, qui ont accusé mercredi leur cinquième séance consécutive de repli.

"Nous prévoyons que la reprise de l'IA tirée par les semi-conducteurs s'élargira au second semestre de cette année et au-delà, et nous continuons d'apprécier les grandes technologies et les segments clés de l'IA tels que les GPU, les puces personnalisées et les fonderies, ainsi que les équipements de semi-capacité", ont écrit les analystes d'UBS dans une note.

Aux valeurs, Lululemon prend 4,9% après avoir dépassé mercredi les attentes sur son bénéfice et son chiffre d'affaires au premier trimestre, porté par le dynamisme de l'activité en Chine.

Robinhood Markets gagne 4,17% après avoir annoncé un accord sur le rachat de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitstamp, pour environ 200 millions de dollars.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)