(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans direction lundi après le net rebond observé vendredi, les investisseurs évaluant la possibilité d'une pause dans la hausse de taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 5,02 points, soit 0,01%, à 33.767,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,10% à 4.286,50 points.

Le Nasdaq Composite est pour sa part inchangé à 13.240,58 points.

L'adoption par le Congrès de l'accord sur la dette américaine a alimenté vendredi l'appétit pour le risque, tandis que le ralentissement de l'inflation salariale aux Etats-Unis a renforcé les espoirs de voir la Fed s'abstenir de relever ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice S&P 500 a clôturé vendredi à un plus haut de neuf mois et le Nasdaq a atteint un nouveau sommet en un an, soutenu par les gains des valeurs technologiques.

Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, les traders estiment à 76% la probabilité que la banque centrale américaine maintienne inchangés ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion des 13 et 14 juin, bien qu'ils n'excluent pas une nouvelle hausse en juillet.

Les investisseurs regarderont de près la publication de l'indice ISM des services pour le mois de mai à 1400 GMT, ainsi que les commentaires de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui devrait s'exprimer lors d'un événement plus tard dans la journée.

Aux valeurs, les pétroliers Chevron et Exxon Mobil avancent d'environ 1% avec la progression des cours du brut, qui bénéficient de l'annonce par l'Arabie saoudite d'une réduction de sa production d'un million de barils par jour en juillet.

JP Morgan perd 0,8% et Citigroup 0,3% alors que les grandes banques des Etats-Unis pourraient voir prochainement un durcissement des règles en matière de fonds propres, selon le Wall Street Journal.

Apple, qui entame lundi sa conférence mondiale des développeurs au cours de laquelle il devrait présenter un nouveau casque de réalité mixte, évolue à un plus haut historique.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)