WALL STREET OUVRE SANS TENDANCE CLAIRE AVANT L'INDICE ISM DES SERVICES

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans grand changement mardi après un week-end prolongé de trois jours pour cause de "Labor Day" dans un contexte de prudence toujours lié aux craintes sur l'inflation et la dégradation de la conjoncture alors que les chiffres mensuels de l'activité des services sont attendus.

Une quinzaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 8,31 points, soit 0,03%, à 31.326,75 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,04% à 3.925,99 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,09%, soit 10,57 points, à 11.620,288.

Pour nombre d'analystes, à l'image de Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities, le léger rebond du Dow et du S&P est essentiellement technique.

Selon lui, la politique des banques centrales, en premier lieu celle de la Réserve fédérale américaine, qui se réunit ce mois-ci et pourrait relever ses taux de 75 points de base, reste le sujet dominant sur les marchés alors que les craintes d'une récession se renforcent.

L'indice ISM des services pour le mois d'août sera publié à 14h00 GMT et le consensus Reuters prévoit un repli à 55,1 après 56,7 en juillet.

Aux valeurs, les géants des nouvelles technologiques comme Apple, Meta Plateforms ou encore Tesla avancent de 0,2% à 0,6%.

Côté baisse, le groupe en difficulté Bed, Bath & Beyond chute de 14,38%. Le corps de son directeur financier Gustavo Arnal a été retrouvé vendredi au pied d'un gratte-ciel de New York et selon les services de médecine légale de la ville il s'agit d'un suicide.

Le "spac" Digital World Acquisition, qui doit fusionner avec la société de réseaux sociaux de Donald Trump, plonge de 14,25%, une source ayant rapporté à Reuters qu'il n'est pas parvenu à obtenir un soutien suffisant des actionnaires pour une prolongation des discussions en vue d'un accord.

CVS health abandonne 0,2% après l'annonce du rachat du groupe spécialisé dans les soins à domicile Signify Health pour environ huit milliards de dollars (8,05 milliards d'euros).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)