Wall Street : pas d'actualité mais la locomotive Nvidia chute

Le 24 juin 2024 à 23:59 Partager

Nvidia, la locomotive 'I.A' qui a emmené -à elle seule- les indices US vers les sommets, et de records en records, au 2ème trimestre semble patiner une pente haussière qui devient trop forte à l'entame du 3ème trimestre.

La 'loco' perd soudain sa capacité de traction er se met à glisser en arrière, de plus en plus vite avec -6,7% ce lundi, ce qui double ses pertes des 2 séances précédentes (soit -13% en 72H, ce qui représente -400Mds$ de 'capi' évaporée, l'équivalent de LVMH).



Cette 1ère séance du terme boursier de juillet se termine donc dans le rouge pour les 2 indices leaders du 1er semestre : le S&P 500 a cédé 0,3%, le Nasdaq -1,1% et le Nasdaq-100 -1,15%, dans le sillage de Nvidia -6,7%, ARM -5,8%, Marvell -5,6%, Qualcomm -5,5%, Broadcom -3,7%, Microchip -2,5%, Amazon -1,9%, Intel -1,7%..

Le secteur des semiconducteurs chute de -2,8% et finit bon dernier sur les 11 que compte Wall Street.

A l'inverse, le secteur des pétrolière domine le classement grâce à la hausse des leaders habituels : Occidental Petroleum +4,8%, Schlumberger et Devon +4%, Diamondback +3,8%, Conoco-Philips +3,4%, Exxon +3%, Chevron +2,6%



Le Dow Jones continue de rattraper son retard sur le 'S&P' avec +0,67% et même un test des 39.570 en séance (le 'Dow' revenait ainsi à 1,1% de ses records).

Le marché obligataire n'a apporté aucun influx d'aucune sorte en terminant quasi stable (T-Bonds figés à 4,265%) à l'issue d'une séance totalement sans relief.



Plus généralement aux Etats Unis, aucun 'market mover' ce lundi et quelques questionnements se font plus prégnants à quelques jours du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, programmé ce jeudi, en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre aux Etats-Unis.

Joe Biden sera t'il en mesure de donner la réplique à Donald Trump et surmonter un débat qui pourrait être 'sans concession' ?



Les marchés devraient par ailleurs rester en proie aux incertitudes concernant le rythme de l'inflation Outre-Atlantique.



Dans ce contexte, les intervenants suivront avec attention la publication vendredi de l'indice d'inflation 'PCE', particulièrement surveillé par la Fed.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.