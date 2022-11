Wall Street : pas d'emballement après l'emploi

La Bourse de New York s'inscrit en légère hausse vendredi suite à la parution de chiffres de l'emploi laissant penser que la Réserve fédérale pourrait bientôt freiner le rythme de son resserrement monétaire.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones réduit l'allure et n'avance plus que de 0,6% à 32.193,9 points, tandis que le Nasdaq Composite prend encore 0,2% à 10.367,1 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait créé 261.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, un chiffre bien supérieur aux attentes du marché.



Cet indicateur meilleur que prévu - qui confirme la solidité du marché du travail et donc la bonne résistance de l'économie américaine - semble a priori de nature à renforcer les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire.



Mais le diable se cache, comme souvent, dans les détails et l'augmentation du taux de chômage à 3,7%, contre 3,5% le mois précédent, suggère une certaine détente d'un marché de l'emploi jusqu'ici très tendu.



Parallèlement, le salaire horaire moyen affiche sur un an une progression de 4,7%, contre 5% en septembre, ce qui apaise un peu les craintes d'une nouvelle accélération de l'inflation.



Les investisseurs se disent que l'apaisement des tensions sur le marché du travail pourrait conduire la Fed à ralentir la cadence de son durcissement monétaire, peut-être dès le mois prochain.



'Les chiffres publiés aujourd'hui vont encore dans le sens de prochaines hausses de taux, mais à en croire les indications récemment fournies par la Fed, on se dirigerait vers des relèvements inférieurs à ceux de 75 points de base récemment décidés', souligne l'analyste d'une grande banque européenne.



La probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base s'est d'ailleurs accrue à 56,8% contre 51,5% hier, ce qui en fait aujourd'hui le scénario privilégié par les marchés, devant un relèvement de 75 points (estimé à 43,2%).



Le dollar s'est affaibli face à l'euro dans le sillage de cette statistique, signe que les investisseurs doutent de prochains relèvements de taux agressifs de la part de la Fed.



A l'inverse, le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend à 4,16%.



Sur le marché du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) grimpe de plus de 3% à 91,1 dollars sur fond de repli du dollar et de spéculations quant à un éventuel relâchement de la politique 'zéro Covid' en Chine.



Côté valeurs, PayPal lâche 5% après de résultats trimestriels en demi-teinte, qui ont vu le spécialiste des paiements en ligne faire mieux que prévu au niveau du bénéfice, mais moins bien qu'anticipé en termes de chiffre d'affaires.



Starbucks grimpe pour sa part de 8% après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes à la faveur de ventes 'record' sur le trimestre écoulé.



