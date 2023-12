Wall Street : pas de 10ème séance de hausse et chute surprise

Cette correction de -1,5% des indices US, personne ne l'a vue venir. Aucun signe précurseur n'a permis d'anticiper le surgissement d'une telle vague d'aversion au risque (le VIX fait un bond de +9% vers 13,70)... mais le S&P500 ou le Nasdaq ont décroché au cours des 2 dernières heures de la séance de -1,5%, le Russell-2000 de -1,9%, le Dow Jones cédant un peu moins de 1,3%.



Le S&P500 subit sa plus lourde correction depuis le 26 septembre dernier et c'est aussi la plus brutale inversion de tendance sous un sommet depuis le 6 janvier 2022.



L'inversion de polarité s'est amorcée à la mi-séance sans catalyseur évident... sinon le test de résistances majeures, sur fond de 'complaisance extrême', ce qui est devenu le quotidien de Wall Street depuis la séance des '4 sorcières'.



A 20H ce 20 décembre, les principaux indices US évoluaient en territoire record, dans le vert pour une 10ème séance consécutive : le S&P500 flirtait avec son zénith annuel (+0,1% à 4.774Pts), de même que le Nasdaq-100 (+0,2%) qui a inscrit un nouveau record absolu à 16.835Pts... et le Nasdaq Composite gagnait +0,3% dans le sillage des '7 fantastiques' qui évoluaient toutes dans le vert en matinée (avec le titre Alphabet caracolant à +3%).



Wall Street saluait le rebond de la confiance des consommateurs à 110 (contre 103 attendu, la baisse de l'inflation rassure) ainsi que la hausse de +0,8% des ventes de logements anciens aux Etats-Unis le mois dernier par rapport à octobre, à 3,82 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le prix de vente médian a atteint 387.600 dollars, en progression de 4% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est replié de 1,7% sur un mois à 1,13 million à fin novembre, soit 3,5 mois au rythme d'écoulement actuel.



Des chiffres 'robustes' mais qui n'affectaient pas la détente des taux longs (-6Pts sur le '10 ans 'à 3,90% puis -11Pts à 3,8500% à 22H): c'était vraiment du pur 'Goldilocks' : une économie plus que résiliente mais des taux qui continuent de se détendre : un véritable rêve éveillé.



Wall Street ne jure que par l'action supposée salvatrice de la FED en dépit de tous les 'bémols' émis face à un consensus de 6 à 8 baisses de taux en 2024 (quand le FED n'en prévoirait que 3)... et UBS en anticipe entre 10 et 11 (justifiant 10% de hausse supplémentaire des indices US dans les prochains mois).



Ce soir, il règle comme une ambiance 'gueule de bois', sauf pour Micron qui a repris après la clôture les 4,2% perdus au cours de la séance.

Le compartiment des 'technos' qui affichait +57% depuis le 1er janvier vers 18H a été entraîné vers le bas par ON-Semiconductors -4,2%, Tesla -3,9%, Marvell -3,6%, AMD et Applied Materials -3,3%, Nvidia -3%,



Les '7 fantastiques' ont été relativement épargnées : Apple et Microsoft ont plutôt bien résisté (-1% et -0,7%), Meta s'est effrité de -0,3%, Alphabet a même gagné +1,2%.



