Wall Street : pas de positions tranchées avant la Fed

Après cinq séances de progression, Wall Street a ouvert sur une note plus hésitante mercredi dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,4% à 34.074,1 points, tandis que le Nasdaq avance de 0,4% à 13.625,6 points.



Les marchés restent suspendus à l'annonce, prévue à 14h00 (heure de New York), des décisions de politique monétaire de la Fed, qui seront suivies d'une conférence de presse tout aussi attendue de son président.



Si les économistes prévoient que la Fed laissera ses taux inchangés, de nombreux observateurs s'attendent à ce que la banque centrale prépare le terrain en vue d'un nouveau relèvement à la fin du mois de juillet.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'une hausse de taux le mois prochain oscille autour de 62%, contre seulement 10% il y a un mois.



Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs semblent hésiter à prendre des positions trop tranchées, d'autant qu'en parallèle des décisions de la Fed, les marchés attendent demain la réunion de la BCE.



Selon le cabinet d'étude Bespoke Investment Group, l'indice S&P 500 tend à gagner du terrain durant les jours d'annonces de politique monétaire de la Fed, mais ses gains se sont montrés particulièrement réduits (+0,1%) sous l'ère Jerome Powell.



D'un point de vue sectoriel, les services aux collectivités (+0,8%) et l'immobilier (+0,7%) signent les plus fortes hausses des principaux indices du S&P 500, preuve du manque d'inspiration des intervenants.



Sur le plan macroéconomique, l'annonce ce matin d'un léger repli (-0,3%) des prix producteurs au mois de mai ne semble pas de nature à remettre en cause le scénario d'une 'pause' de la part de la Fed.



Le compartiment obligataire se montre plutôt calme durant les heures qui précèdent le communiqué de la Fed, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se détend à 3,79%.



Du côté de l'énergie, le baril de brut léger WTI évolue peu (+0,2% à 69,6 dollars) dans la foulée de l'annonce d'une hausse hebdomadaire des stocks de pétrole.



A noter que les valeurs liées à l'intelligence artificielle telles que Nvidia (+2,5%) et AMD (+2,2%) restent bien orientées, certains analystes estimant que le secteur de la tech n'en est qu'aux balbutiements d'une période comparable à celles des années 1990.



