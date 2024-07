Wall Street : pas de rebond pour le Nasdaq

Les marchés d'actions américains continuent d'évoluer en ordre dispersé jeudi, le mouvement de rotation sectorielle au détriment des valeurs technologiques ne semblant pas près de s'interrompre.



En fin de matinée, le Dow Jones oscille autour de l'équilibre, mais le Nasdaq Composite cède plus de 0,2% en raison d'une poursuite des dégagements opérés sur les poids lourds de la 'tech'.



La rotation sectorielle qui fait souffrir les valeurs technologiques depuis maintenant une semaine se prolonge, avec des baisses de plus de 1% pour Amazon, Apple ou Microsoft.



Ls investisseurs préfèrent se tourner vers des valeurs qui avaient largement sous-performé depuis le début de l'année, comme les petites et moyennes capitalisations, considérées comme plus susceptibles de bénéficier d'une éventuelle élection de Donald Trump en novembre.



Les indices boursiers n'ont pas réagi au maintien - sans surprise - de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, pas plus qu'aux différentes statistiques publiées au fil de la matinée.



L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'économie aux Etats-Unis, est ressorti en baisse de 0,2 en juin, a annoncé le Conference Board, qui y voit le signe d'un ralentissement de l'activité.



L'indice 'Philly Fed' - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie - a quant à lui augmenté de 13 points pour atteindre 13,9 au mois de juillet.



Le Département du Travail a enregistré 243.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine passée, un chiffre en hausse de 20.000 par rapport à la semaine précédente.



Parallèlement, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se reprend à 4,1670% après être retombé en tout début de matinée autour de 4,1560%, un nouveau plus bas de trois mois.



Le marché pétrolier reste orienté à la baisse près avoir profité mercredi de l'annonce d'une baisse des stocks de brut, avec un baril léger texan (West Texas Intermediate, WTI) en baisse de 0,3% à 82,6 dollars.



Côté valeurs, Netflix recule de plus de 1% en attendant la parution, dans la soirée, de ses comptes de deuxième trimestre qui pourraient receler quelques bonnes surprises, selon les analystes.



