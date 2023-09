Wall Street : pas de tendance claire, visibilité plus limitée

Wall Street évolue sur une note de prudence lundi dans un marché sans direction claire et toujours affecté par une visibilité de moins en moins bonne sur les perspectives économiques mondiales.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de moins de 0,1% à 33.942 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 13.252 points.



Le sentiment de marché reste influencé par la perspective de taux d'intérêt élevés durant une période prolongée, confirmée par l'approche restrictive adoptée la semaine passée par la Réserve fédérale.



Les doutes sur l'évolution de la conjoncture économique sont aussi nourris par des commentaires d'analystes de plus en plus dubitatifs sur la santé de la consommation aux Etats-Unis.



S'ajoute à cela le spectre d'une fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis ('shutdown') en date du 1er octobre, suite au récent blocage par les élus républicains d'un texte sur les dépenses de défense.



Dans ces conditions, les investisseurs se préparent à un retour de la volatilité qui voit le VIX, souvent surnommé 'baromètre de la peur', se rapprocher de la zone dangereuse des 18,50 points.



Malgré le regain de défiance pour le risque, les rendements obligataires de référence repartent à la hausse, après voir déjà bien monté la semaine passée suite aux annonces de la Fed.



A plus de 4,51%, celui du dix ans américain atteint de nouveaux sommets depuis 2007.



Sur le marché des devises, le dollar poursuit son ascension face à l'euro, qui se replie là encore de 0,5% à 1,0590, toujours porté par les déclarations peu accommodantes de la Fed.



Les prix du brut repartent à la baisse, pénalisés par la dégradation de la situation économique, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédant plus de 0,5% pour repasser sous le seuil des 98 dollars.



