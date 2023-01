Wall Street : pénalisé par un marché du travail solide

Wall Street a perdu du terrain jeudi suite à la parution d'indicateurs confirmant la solidité du marché du travail : le Dow Jones a reculé de 1% à 32930 points, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 1,5% à 10305 points.



Le cabinet ADP a annoncé que le secteur privé américain avait créé 235.000 emplois au mois de décembre, un chiffre largement supérieur aux attentes, et les inscriptions aux allocations chômage ont chuté de 19.000 la semaine dernière, pour s'établir à 204.000.



En outre, la contraction du secteur privé s'est moins accentuée qu'estimé initialement par S&P Global en décembre, au vu de son indice PMI composite ressorti à 45 en données définitives, contre 44,6 en estimation flash, et après 46,4 pour novembre.



Dans ce contexte, les investisseurs se disaient que la Réserve fédérale n'a d'autre choix que de poursuivre la remontée de ses taux, d'autant que les 'minutes' du dernier FOMC avaient confirmé, mercredi, qu'aucune baisse de taux n'était à l'ordre du jour en 2023.



Le rapport officiel sur l'emploi -qui sera publié ce vendredi- ne s'annonce que plus déterminant. A ce sujet, les économistes attendent en moyenne 225.000 créations d'emplois en décembre après les 263.000 annoncées pour le mois précédent.



Côté valeurs, Amazon a lâché 2,4% après la confirmation mercredi soir, par le mastodonte du commerce en ligne, de son intention de supprimer un peu plus de 18.000 postes, soit l'équivalent d'environ 1,2% de ses effectifs dans le monde.



Les opérateurs ont clairement sanctionné les trimestriels de la chaine de pharmacies Walgreens Boots (-6,1%) et de la maison de boissons alcoolisées Constellation Brands (-9,7%), mais salué un relèvement d'objectifs du groupe agroalimentaire Conagra (+3,4%).



