Wall Street : pertes réduites, bilan positif sur la semaine

La Bourse de New York réduit ses pertes vendredi en fin de matinée, grâce entre autres au redressement d'Apple qui gagne du terrain malgré les résultats contrastés publiés la veille.



Après une ouverture en baisse de 0,4%, le Dow Jones ne perd plus que 0,1% à 34.026,8 points, tandis que le Nasdaq Composite abandonne autour de 0,4% à 12.148,4 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche s'adjuge pour l'instant une progression symbolique de 0,1%, tandis que le Nasdaq affiche un gain hebdomadaire de près de près de 4,5%.



En tout début de matinée, les inquiétudes liées à des chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes étaient venues s'ajouter aux résultats décevants dévoilés hier soir par Amazon et Alphabet.



L'économie américaine a en effet généré 517.000 emplois non agricoles au mois de janvier, un nombre très largement supérieur aux attentes du marché, qui visait moins de 200.000 nouveaux postes créés.



Cette belle surprise sur l'emploi réveille néanmoins les craintes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Fed en semant le doute sur la thèse d'une inflation qui serait totalement maîtrisée.



'Ces chiffres devraient conforter la Fed dans sa volonté de maintenir un discours ferme sur l'inflation', réagit Roland Toulet Morlanne, gérant de portefeuilles chez Degroof Petercam Wealth Management France.



D'après l'analyste, cette perspective risque de s'inscrire en porte-à-faux avec le scénario privilégié par les investisseurs, qui ont interprété le récent ralentissement de la hausse des taux de la Fed comme le signal d'une politique plus accommodante d'ici les prochains mois, alors que le discours de Jerome Powell, son président, reste au contraire très ferme.



'Il pourrait en tout cas instiller quelque peu le doute sur le fait que le combat contre l'inflation est d'ores et déjà gagné', estime le gérant de Degroof Petercam.



Mais les indices new-yorkais se sont malgré tout orientés à la hausse, notamment à la faveur du redressement d'Apple, première capitalisation boursière mondiale et plus forte hausse du Dow Jones aujourd'hui.



La firme à la pomme grimpe de 3,6%, les analystes estimant que les facteurs ayant pénalisé ses résultats de quatrième trimestre (problèmes d'approvisionnement, confinements en Chine) ne sont que temporaires.



Les résultats des autres groupes technologiques s'avèrent, eux, bel et bien décevants.



Amazon lâche plus de 6% dans le sillage de prévisions de premier trimestre inférieures aux attentes des analystes, notamment pour AWS, sa filiale de 'cloud'.



Autre poids lourd des hautes technologies, Alphabet, la maison-mère de Google, cède 1,4%, son chiffre d'affaires de 4ème trimestre étant ressorti inférieur aux attentes du fait de la faiblesse des recettes publicitaires de YouTube.



Le grand gagnant du rapport sur l'emploi reste pour l'instant le dollar, qui reprend près de 0,9% face à l'euro vers 1,0810.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend au-delà de 3,54% suite aux chiffres de l'emploi qui pourraient inciter la Fed à ne pas renoncer trop vite au resserrement de sa politique monétaire.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.