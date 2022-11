Wall Street : petit mouvement de consolidation

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi matin sous le coup d'indicateurs économiques jugés défavorables et d'une montée des inquiétudes concernant l'état de santé de la grande distribution suite aux mauvais résultats de Target.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 33.526,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie plus nettement, lâchant 1,7% à 11.165,3 points.



Même si Wall Street marque le pas aujourd'hui, les deux indices ne semblent pas sur le point d'interrompre la série haussière qui les porte depuis le début du mois d'octobre.



Certaines statistiques sont néanmoins brouiller l'image d'un ralentissement de l'économie américaine qui justifierait une pause dans le cycle de hausses de taux orchestré par la Fed, le scénario à l'origine de leur récent rebond.



Les ventes au détail ont ainsi augmenté plus que prévu le mois dernier, laissant penser que l'économie américaine garde de son allant et qu'elle est à même d'encaisser de nouveaux relèvements de taux d'intérêt.



Les distributeurs, plébiscités hier suite aux bons résultats de Walmart, souffrent ce mercredi suite à la publication par Target de résultats inférieurs aux attentes et au lancement d'un nouveau 'profit warning'.



Le titre Target décroche de 14% suite à l'abaissement de ses prévisions de résultats pour 2022, pour la troisième fois consécutive cette année.



'Les performances de Target en 2022 sont extrêmement décevantes pour ceux qui connaissent un peu la valeur', se lamente John Zolidis, un spécialiste du secteur.



'C'est comme si le groupe n'avait tiré aucun enseignement en termes de planning et d'allocation après ce qu'il lui était arrivé il y a plus de dix ans, lorsqu'il s'était retrouvé confronté à une rapide détérioration de la consommation', souligne-t-il.



Lowe's, en revanche, gagne plus de 5% après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la chaîne de magasins de bricolage imitant en cela les performances publiées la veille par son grand rival, Home Depot.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.