Wall Street : petit rebond après trois semaines de repli

Aujourd'hui à 15:24 Partager

Wall Street devrait s'afficher en hausse lundi dans les premiers échanges, tentant ainsi un petit rebond après trois semaines consécutives de repli qui pourraient pousser certains investisseurs à se lancer dans une chasse aux bonnes affaires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,4%, laissant entrevoir un modeste redressement de tendance à l'ouverture.



Le S&P 500, indice de référence des gérants de fonds américains, accuse un recul de près de 5% depuis le début du mois d'août, ce qui ramène autour de 14% sa progression sur l'ensemble de l'année.



Anticipant de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, les investisseurs se sont en effet détourné des marchés boursiers depuis quelques semaines.



Les intervenants pourraient néanmoins revenir à l'achat sur les actions à quelques jours du symposium très attendu de Jackson Hole, qui débutera jeudi.



Ce rendez-vous, organisé par la Fed régionale de Kansas City, réunit depuis 1982 banquiers centraux et économistes dans cette petite station de montagne située dans le Wyoming.



Cette année, l'événement sera consacré au thème des 'changements structurels de l'économie mondiale'.



Lors de son allocution, prévue vendredi, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devrait probablement confirmer que la banque centrale réfléchit à un nouveau durcissement monétaire afin de calmer l'inflation.



Mais le contexte économique du moment pourrait aussi le dissuader d'éviter de trop brusquer les marchés et de trop préciser ses intentions cette semaine.



La tonalité des dernières 'minutes' de la Fed et la bonne résistance des indicateurs économiques ont en effet porté les rendements obligataires à des plus hauts de 15 ans la semaine passée.



A plus de 4,30%, le rendement des emprunts d'Etat américains continuent d'évoluer ce matin à des pics depuis 2008.



Parmi les autres grands rendez-vous de la semaine, les investisseurs suivront, demain, les derniers chiffres de l'immobilier ancien, puis ceux des commandes de biens durables jeudi.



Nvidia pourrait également tirer la cote avant la publication, mercredi soir, de ses résultats trimestriels, qui permettra de savoir si l'enthousiasme des investisseurs pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle reste entier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.