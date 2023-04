Wall Street : petite hausse avec la Chine et les résultats

La Bourse de New York devrait poursuivre son ascension mardi matin, portée par l'annonce d'une croissance supérieure aux prévisions en Chine et des résultats d'entreprise globalement meilleurs qu'attendu.



Les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street sur des gains allant de 0,1% à 0,8%.



L'économie chinoise a enregistré une croissance de 4,5% au premier trimestre en rythme annuel, déjouant les pronostics d'une hausse plus limitée de 4% de l'activité, grâce à une amélioration de la demande des ménages.



Ces données encourageantes devraient soutenir le compartiment technologique et tout particulièrement le secteur des semiconducteurs, dont la Chine reste le principal acheteur avec près de 85% de la demande mondiale.



Les marchés d'actions devraient également profiter de l'élan donné par quelques publications trimestrielles bien accueillies, notamment celle de Bank of America.



L'action de la banque américaine est signalée en hausse de plus de 2% à l'ouverture après l'annonce d'un bénéfice de premier trimestre en hausse de 15%, une performance supérieure aux attentes.



Autre publication réussie, celle de Johnson & Johnson (+0,8%) qui a revu à la hausse ses objectifs financiers pour 2023 après avoir fait mieux que prévu sur les trois premiers mois de l'année.



A rebours de la tendance, Goldman Sachs est attendu dans le rouge suite à l'annonce d'un profit meilleur que prévu au premier trimestre, mais de revenus très inférieurs au consensus.



Sur le front macroéconomique, le Département du Commerce fait état ce matin d'un repli de 0,8% des mises en chantier de logements en mars, un recul moins prononcé que prévu.



Les permis de construire de logements - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont quant à eux chuté de 8,8%, manquant légèrement le consensus de marché.



Sur le marché obligataire, les rendements des obligations souveraines s'apaisent après avoir renoué la veille avec des plus hauts de quasiment un mois, le rendement du 10 ans refluant pour l'instant en-dessous de 3,59%.



