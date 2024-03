Wall Street : pétrolières en tête, mais la tech pèse

La Bourse de New York évolue sur une note mitigée mardi matin, la bonne tenue des valeurs pétrolières étant contrebalancée par des prises de profits sur la technologie à la veille des annonces de la Fed.



En milieu de journée, le Dow Jones avance de 0,5% à 38.993,4 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 16.067,6 points.



Les investisseurs adoptent une attitude prudente alors que la Réserve fédérale a entamé ce matin sa réunion de politique monétaire (FOMC) de deux jours.



Au terme de ses débats, la Fed devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué et la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, pourraient fournir aux investisseurs de précieux indices quant à la future trajectoire des taux.



En attendant le verdict de la banque centrale, ce sont surtout les valeurs pétrolières qui se distinguent, avec une hausse de plus de 1% de l'indice S&P qui les mesure.



Sur le marché de l'énergie, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) poursuit son 'rally' haussier pour évoluer, au-delà de 83,5 dollars (+1%), sur de nouveaux plus hauts depuis le début de l'année.



A l'inverse de l'indice pétrolier, le compartiment technologique subit des ventes de précaution en amont des annonces de la Fed, qui pourraient décevoir les investisseurs en évoquant moins de baisses de taux que prévu.



Malgré une conférence de développeurs convaincante, le titre Nvidia consolide ainsi de près de 3% après s'être envolé de plus de 79% ces trois derniers mois.



Parmi les indicateurs du jours ont figuré les derniers chiffres de la construction résidentielle, qui ont montré que les mises en chantier de logements (+10,3%) comme les permis de construire (+1,9%) étaient repartis à la hausse en février.



Le bond du pétrole ne déclenche pas de mouvement vendeur sur les emprunts du Trésor américain, le rendement du papier à 10 ans se stabilisant autour de 4,31%, contre 4,34% la veille.



