Wall Street : peu d'entrain, mais des records malgré tout

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi matin, une progression qui s'avère toutefois suffisante pour établir de nouveaux records grâce aux espoirs de prochaines baisses de taux.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 37.487,9 points tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 14.973 points, après avoir inscrit tous deux de nouveaux plus hauts historiques dans le courant de la matinée.



Plusieurs membres de la Fed - dont Raphael Bostic, John Williams ou Loretta Mester - ont tenté depuis vendredi de tempérer l'euphorie de Wall Street en jugeant les attentes des marchés trop optimistes.



Il est vrai que certains investisseurs vont jusqu'à envisager dix baisses de taux en 2024, une scénario jugé exagéré par certains au vu de la persistance de l'inflation.



Cela n'empêche pas que les contrats à terme sur les taux intègrent aujourd'hui une probabilité estimée de plus de 67% d'une baisse de taux à l'issue de la réunion de la Fed fin mars, contre 28% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Sur le plan économique, la remontée des mises en chantier de logements montre que le marché de l'immobilier américain se porte mieux avec la rechute des coûts d'emprunt.



Le Département du Commerce a fait état d'un bond de 14,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en novembre, un niveau très largement au-dessus des attentes des économistes.



En revanche, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont diminué de 2,5%.



Le rebond de Wall Street ne détourne pas les investisseurs des obligations, ce qui se traduit par un nouveau reflux des rendements qui reviennent à des plus bas depuis le début de l'été.



Celui des bons du Trésor à dix ans se replie actuellement vers 3,91%.



Les cours pétroliers reprennent quant à eux leur trajectoire haussière, motivée par la multiplication d'attaques menées par des rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.



Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne à ce stade 1,2% à 73,4 dollars le baril.



