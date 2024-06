Wall Street : peu de changement après les ventes au détail

Le 18 juin 2024 à 15:18

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mardi matin après la publication de chiffres des ventes de détail moins bons que prévu, un indicateur de mauvais augure pour la croissance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance inchangé.



Après avoir reculé de 0,2% en avril, les ventes au détail n'ont rebondi que de 0,1% en rythme séquentiel au mois de mai, selon le Département du Commerce.



Les économistes attendaient en moyenne une croissance de 0,3%.



Ces chiffres, inférieurs aux attentes, auraient pu rassurer les marchés en remettant sur la table l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt au mois de septembre.



La probabilité d'une baisse de taux à la rentrée est remonté à 61,7% contre 56,7% la veille, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



La publication de la statistique a d'ailleurs fait refluer le rendement des Treasuries à dix ans qui revient, à 4,24%, à un plus bas depuis presque trois mois.



Les investisseurs attendent maintenant la publication des chiffres de la production industrielle puis des stocks des entreprises.



Dopés par les hausses de Microsoft et d'Apple, le S&P 500 et le Nasdaq avaient inscrit de nouveaux records lundi, portant à près de 15% et 19% respectivement leur progression depuis le début de l'année.



