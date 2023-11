Wall Street : peu de changement, attentisme avant la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note prudente mercredi matin, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 0,1%, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Les intervenants privilégient une attitude prudente en attendant la fin de la réunion de la Fed dans le sillage de chiffres du marché du travail susceptibles de justifier de futurs relèvements de taux.



La Fed doit annoncer les conclusion de son comité stratégique dans un communiqué qui sera publié à 14h00 avant une conférence de presse de son président Jerome Powell, prévue quelques minutes plus tard.



Au vu de la récente décélération de l'inflation, la banque centrale américaine devrait laisser ses taux directeurs inchangés tout en faisant preuve de prudence quant à la future trajectoire de ses taux.



Ce type d'annonce devrait contribuer à calmer les marchés, qui ont récemment été perturbés par l'envolée des rendements obligataires, une dynamique qui a fait plonger l'indice S&P 500 en territoire de correction avec une perte de 10% en trois mois.



En attendant le verdict de la Fed, le marché a étudié les indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par l'enquête sur l'emploi privé publiée par ADP.



La création de 113.000 nouveaux emplois au mois d'octobre, un chiffre supérieur aux attentes dû à la vigueur des secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, mais aussi à l'éducation et à la santé, semble jouer en faveur d'un nouveau relèvement de taux d'ici à la fin de l'année.



Les investisseurs surveilleront peu après l'ouverture l'indice ISM manufacturier qui devrait confirmer la morosité du secteur industriel, mais sans recul marqué de l'activité.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les cours du pétrole repartent à la hausse avant l'annonce, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires des Etats-Unis.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne ainsi plus de 2,5% à 83,1 dollars.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans campe toujours autour de 4,86%, loin du pic de plus de 16 ans atteint la semaine passée au-delà de 5%.



