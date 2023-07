Wall Street : peu de changements avant une semaine chargée

La Bourse de New York s'inscrit en légère hausse lundi, les investisseurs optant pour la prudence à l'approche d'une nouvelle semaine riche en indicateurs économiques et en résultats d'entreprises.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 35.524,8 points, tandis que le Nasdaq grignote 0,1% à 14.329,4 points.



Après la Fed et une vague de résultats la semaine passée, la semaine s'annonce encore très chargée à Wall Street avec au programme une nouvelle vague de comptes trimestriels et en point d'orgue les chiffres de l'emploi de juillet.



La statistique est particulièrement suivie par la Réserve fédérale et devrait l'aider à déterminer s'il convient de poursuivre son resserrement monétaire, ou au contraire lever le pied dans ses hausses de taux.



Le S&P 500 vient d'aligner trois semaines consécutives de hausse dans l'anticipation d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, qui devrait éviter la récession cette année.



Le redressement des indices tient aussi à d'autres facteurs comme le fait que les résultats de sociétés du deuxième trimestre ont été, jusqu'ici, plutôt solides.



Selon les données de FactSet, 80% des sociétés du S&P 500 qui ont publié à ce stade leurs résultats ont annoncé des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes, une performance supérieure aux moyennes historiques.



Neuf des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent dans le vert, les plus fortes hausses revenant à l'énergie (+0,9%) et l'immobilier (+0,9%), deux des secteurs les moins performants cette année.



Le compartiment technologique, en tête des grands indices sectoriels cette année, évolue peu en attendant les résultats d'Apple (+0,3%) et d'Amazon (+1%), prévus jeudi soir.



La détente observée sur le marché des emprunts d'Etat contribue également à la tendance positive sur le marché d'actions.



Les rendements des emprunts d'Etat repartent à la baisse, traduisant un apaisement relatif des craintes quant à une poursuite des relèvements de taux de la Fed face à une inflation qui reflue.



Le dix ans américain perd plus d'un point de base à 3,95% après avoir dépassé le seuil des 4% vendredi dernier.



Avec le repli des rendements des Treasuries, le dollar cède du terrain face à l'euro, qui en profite pour gagner 0,1% à 1,1020 dollar.



