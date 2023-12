Wall Street : pleine confiance retrouvée après le PIB

Wall Street s'est un peu repris au lendemain d'un trou d'air provoqué par un achat massif de 'puts' sur le S&P500 qui a contraint le teneur de marché à se couvrir en vendant une quantité importante d'ETF 'S&P', faisant chuter cet indice de -1,5%.



Les indices US ont rebondi jeudi, mais partiellement, les gains se limitant à 0,9% pour le Dow Jones, 1% pour le S&P500 et 1,25% pour le Nasdaq (dans le sillage de l'indice SOX qui s'est envolé de +2,8% grâce à Micron +8,6%, AMD +3,3%, Intel +2,9%, Broadcom +1,5%).



A la lumière de la série de chiffres publiés ce jeudi, le scénario d'un atterrissage en douceur recueille plus que jamais tous les suffrages : la croissance américaine a été révisée en baisse pour le troisième trimestre, de 5,2% en rythme annualisé à 4,9% (estimation définitive).



Mais ce que le marché a particulièrement apprécié, c'est l'abaissement des estimations de l'inflation par le Département du Commerce, qui a calculé que les prix en données 'core' n'avaient augmenté que de 2% au troisième trimestre.



L'indice 'Philly Fed' s'est établi à -10,5 ce mois-ci, contre -5,9 en novembre, alors que les économistes l'attendaient plutôt autour de -3, et l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de -0,5% le mois dernier (après -1% en octobre).



Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties quasi inchangées (+2.000 à 205.000) à l'issue de la semaine dernière. La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- s'est repliée de 1.500 à 212.000.



