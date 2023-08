Wall Street : plombé par le secteur bancaire, Nvidia rechute

Wall Street a longtemps évolué sans tendance avant d'amorcer une légère consolidation dans l'après-midi.

Le S&P500 a lâché près de 0,3% à un peu moins de 4.388 points, tandis que le Dow Jones a fini presque au plus bas avec environ -0,5% à 34.289 points après avoir évolué toute la journée dans le rouge.

A noter le lourd recul du secteur bancaire (-3%) et en particulier des banques régionales.



Le Nasdaq Composite a grappillé moins de 0,1% à 13.506 points, son avance ayant nettement fondu dans le sillage de Nvidia qui, après avoir inscrit un record historique à 481,8$ (+2%) en début de séance, a renversé la vapeur pour perdre finalement 2,8% à 456,7$.

L'indice des 'technos' a également été pénalisé par les replis d'Illumina -2,7% et de Palo Alto Network -2,5%.



La détente initiale des taux sur les T-Bonds n'a pas été bien loin (4,31% sur le taux à 10 ans) et au final, c'est une quasi-stabilité (4,33% contre 4,34% la veille) qui s'est imposée malgré le recul de 2,2% des ventes de logements anciens aux Etats-Unis en juillet.



C'est un repli significatif, mais pas un effondrement avec 4,07 millions de transactions en rythme annualisé et en données CVS, selon la fédération nationale des agents immobiliers. Le prix de vente médian a atteint 406.700$, en progression de 1,9% sur un an : on est très loin du scénario de 2007 lorsque la bulle immobilière a éclaté et engendré une forte décrue des prix.



Sur le marché des changes, le dollar s'est raffermi au fil des heures pour gagner 0,4% face à l'euro, 0,2% face au franc suisse et 0,3% face au yen.



'Le marché monétaire prévoit que les taux d'intérêt aux Etats-Unis vont rester pendant une grande partie de l'année 2024 au-dessus de 5%, ce qui soutient le dollar (absence de perspective de récession, donc aucune baisse des taux à venir)', explique DeftHedge.



