Wall Street : plombé par les craintes pour l'économie

La Bourse de New York a terminé en berne ce mercredi, sur fond d'inquiétudes quant aux perspectives économiques pour l'année prochaine. Le Dow Jones a lâché 1,1% à 32876 points et le Nasdaq Composite, plus de 1,3% à 10213 points.'Les investisseurs ont continué de s'interroger pour 2023 et sur la possibilité d'une récession au cours des prochains mois. Alors que l'année tire à sa fin, les actions sont sur le point de connaître leur pire année depuis 2008', pointe un analyste de Wells Fargo.Celui-ci note aussi une flambée des cas de Covid-19 en Chine qui, laissant craindre un impact sur la demande de pétrole, s'est traduite par un reflux de 1,1% du cours du baril WTI à 78,6 dollars, entrainant dans son sillage Chevron (-1,5%) ou Schlumberger (-1,6%).Toujours sur le plan des valeurs, Tesla a gagné 3,3%, profitant de ramassages à bon compte au lendemain d'une chute de 11,4%, qui a porté à près de 70% les pertes du titre du constructeur de voitures électriques depuis le début de cette année.Lockheed Martin a cédé 0,5% malgré le feu vert de l'US Navy pour la production à plein régime de l'hélicoptère Sikorsky CH-53K, ce qui devrait porter la production à plus de 20 hélicoptères par an dans les années à venir.Boeing a aussi reculé de 0,5% en dépit de la décision du loueur d'avions BOC Aviation Limited d'élargir son portefeuille de 737 MAX, en passant à l'avionneur une commande portant sur 40 appareils 737-8 supplémentaires.