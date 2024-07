Wall Street : pluie de records pour fêter 'Independance Day

Quelle meilleure façon de célébrer 'Independance Day' et de se préparer à une journée consacrées aux barbecues que de finir cette séance sur une pluie de records absolus -et de doublés intraday/clôture- sur le S&P500 et le Nasdaq ?



Le S&P500 engrange +0,5% à 5.535 (zénith à 5.539), le Nasdaq +0,88% à 18.188 (clôture au + haut), le Nasdaq-100 +0,87% à 20.186 (il finit également au zénith).

Tesla s'est encore imposé comme locomotive avec +6,9%, Broadcom continue de pulvériser des sommets (+4,3% à 1.727$), Nvidia revient au sommet (+4% à 127,6$) pour 3.140Mds$ de 'capi'.

Mais la vedette du jour fut Sirius avec +12%, loin devant Lucid avec +7,3%.



Ces records en cascade traduisent un appétit pour le risque inextinguible depuis fin octobre 2023, et la mécanique haussière a été relancée il y a 4 semaines par le chaos politique redouté en France (nettement relativisé désormais, la contraction du 'spread' avec le Bund le démontre).

Mais le marché US reste profondément fracturé entre 'croissance' (growth) et 'value' puisque le Dow Jones finit dans le rouge (-0,06% à 39.300) et semble en panne depuis le 21 mars sous les 40.000 (niveau re-testé mi-mai).



La hausses des actions semble déconnectée des T-Bonds : le '10 ans' reste figé à 4,345%... mais le '2 ans' se détend de -4,8Pts vers 4,694%.

A noter

Cette détente sur les maturités courtes s'explique par des chiffres US jugés pas trop 'vigoureux' aux US.

Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 150.000 emplois le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes et en baisse pour un troisième mois de suite, selon ADP (Automatic Data Processing)

Les commandes à l'industrie américaine se sont tassées de 0,5% en mai 2024, après une hausse de 0,4% en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,7%).

Le Département du Commerce précise que les livraisons de l'industrie américaine ont diminué de 0,7% en mai par rapport au mois précédent.

Enfin, les stocks ayant augmenté de 0,2%, le ratio stocks sur livraisons s'est accru de 1,46 à 1,47 d'un mois sur l'autre.



Quelques signes de résilience tout de même avec la croissance anticipée dans le secteur privé américain (estimation finale) qui a accéléré un peu plus qu'estimé initialement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,8 en données définitives, à comparer à 54,6 en estimation flash et à 54,5 pour le mois précédent (la croissance de la production a accéléré).

L'indice des 'services' a ainsi atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, avec une augmentation renouvelée de l'emploi.



Le consensus sur une baisse de taux mi-septembre reste un peu supérieur à 70%, une seconde baisse de taux en décembre rassemble 84% des suffrages.





