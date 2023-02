Wall Street : plus de réserve au lendemain de Powell

Après son rebond de la veille, Wall Street devrait repartir à la baisse mercredi matin, les propos tenus hier par le président de la Réserve fédérale semblant désormais intriguer les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais abandonnent entre 0,4% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains avaient fini par prendre le chemin de la hausse hier suite aux déclarations jugées sans surprise de Jerome Powell à l'occasion d'une conférence organisée à Washington.



Si le patron de la Fed a fait savoir que le processus de durcissement de la politique monétaire pourrait se renforcer sous réserve que la conjoncture continue à s'améliorer, ces propos n'ont pas pris de court les intervenants.



Après avoir disposé de davantage de temps pour décrypter son discours, les investisseurs apparaissant un peu plus découragés ce matin.



Chez IG, on se demande si les marchés n'ont pas pris trop d'avance par rapport aux banques centrales, voyant une véritable 'divergence' entre la valorisation des actions et les intentions clairement affichées par Powell.



'Le président de la Fed a clairement indiqué qu'il y aurait encore 'des' hausses de taux alors qu'une partie du marché était convaincue que mars marquerait la dernière hausse de taux de 25 points de base', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Les investisseurs vont chercher des clarifications sur l'attitude de la banque centrale dans les interventions prévues dans la journée de Michael Barr, le vice-président de la Fed en charge de la supervision bancaire, puis de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale.



La morosité de Wall Street ne devrait pas empêcher certaines sociétés, dont les résultats trimestriels ont convaincu, de se distinguer.



Uber est attendu en hausse de 8% après avoir fait état de résultats de quatrième trimestre meilleurs qu'attendu, avec notamment un Ebitda ressorti bien au-dessus des attentes.



L'agenda s'annonce en revanche allégé du côté de la macroéconomie, puisque seuls les stocks des grossistes et les stocks de pétrole viendront animer la séance



