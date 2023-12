Wall Street : plus hésitant à 48H du NFP, pétrole dévisse -4%

Wall Street termine en baisse, mais une fois de plus, les écarts ne vont pas bien loin quand le rallye haussier s'interrompt.



Les 3 indices US terminent en baisse de -0,4%, avec de scores bien étagés : pour schématiser, le Dow Jones cède -0,2%, le S&P500 -0,4% (plombé par le compartiment pétrolier) et le Nasdaq -0,6% (il a été plombé par Nvidia -2,3%, Palo Alto et Netflix -1,9%, Intel -1,6% AMD -1,3%).

Notons que le Nasdaq-100 a renoué vers 15H45 avec les sommets, soit 16.000Pts, avant de basculer dans le rouge.

Clôture en léger repli également du Russell-200 avec -0,2%.



Le 'VIX' se retend légèrement, de +0,7% vers 12,95, ce qui ne dément pas le climat de 'full risk on'.

A noter -c'est le 'fait du jour'- une chute de -4% du baril de pétrole en mode 'capitulation' (-10% depuis fin novembre) : il chute sous les 70$ pour la première fois depuis début juillet, jusque vers 69,25$, au plus bas en clôture depuis le 28 juin... et le gaz naturel plonge également de -6%.



Les investisseurs avaient été initialement rassurés par les chiffres d'ADP: selon sa dernière enquête, le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que 103.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes.



Cet indicateur, qui tombe deux jours avant la statistique officielle très attendue du Département du Travail -le 'NFP', est venu provoquer une nouvelle décrue des rendements obligataires.



A moins de 4,12%, le rendement du papier US à dix ans efface -5Pts et revient sur un plus bas depuis la fin du mois d'août.



Les investisseurs ont également pris connaissance d'une productivité non-agricole revue de +0,5% à la hausse, à 5,2% au troisième trimestre (alignement parfait sur le PIB), après une hausse de 4,7% en estimation préliminaire.



Enfin, le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à 64,3 milliards de dollars en octobre, par rapport à celui de 61,2 milliards du mois précédent... cela fait longtemps que l'accumulation des déficits US ne perturbe plus Wall Street.



Les investisseurs continuent de miser sur une prochaine baisse des taux aux Etats-Unis, même si Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a rappelé vendredi dernier qu'il restait encore beaucoup de chemin à faire avant de ramener l'inflation autour de 2%.

Pour l'instant, les marchés tablent avec une probabilité de 55% sur une baisse des taux de la Fed en mars, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group... et un assouplissement dès janvier recueille 15% des suffrages.



