Wall Street : porté par des espoirs sur la dette

La Bourse de New York a terminé positivement la séance de jeudi, portée par les espoirs d'un accord sur le dossier du plafond de la dette fédérale : le Dow Jones a gagné plus de 0,3% à 33536 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,5% à 12689 points.



'Joe Biden a affirmé qu'il existait un 'consensus écrasant' pour dire qu'un défaut sur la dette n'était pas une option, après la réunion de négociations de mardi en vue de relever le plafond de la dette américaine', pointait à ce sujet Liberum.



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait de son côté Wells Fargo.



Le regain d'optimisme sur ce dossier a fait passer au second plan des données du jour mitigées : l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a cédé 0,6% en avril, tandis que les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont baissé de 3,4%.



En revanche, l'indice d'activité manufacturière 'Philly Fed' est passé de -31,3 en avril à -10,4 en mai, et les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont chuté de 22.000 la semaine dernière, pour s'établir à 242.000.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont salué les publications trimestrielles de Walmart (+1,3%) et de Cisco (+1,2%), toutes deux accompagnées de relèvements d'objectifs annuels, et surtout celle de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two (+11,7%).



