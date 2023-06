Wall Street : porté par l'espoir sur le plafond de la dette

Aujourd'hui à 07:48 Partager

La perspective d'un épilogue positif au feuilleton du plafond de la dette a soutenu le moral des investisseurs à la Bourse de New York jeudi : le Dow Jones a pris près de 0,5% à 33062 points et le Nasdaq Composite a bondi d'environ 1,3% à 13101 points.



Après le feu vert de la Chambre des représentants dominée par les républicains pour relever le plafond de la dette, intervenu la veille au soir, les investisseurs attendaient encore avec confiance celui du Sénat, à majorité démocrate.



L'optimisme prédominant dans ce dossier a permis d'éclipser des statistiques qui ont illustré la résistance du marché du travail américain, un élément susceptible d'inciter la Fed à poursuivre ses hausses de taux directeurs.



Ainsi, le secteur privé a généré 278.000 emplois en mai, un chiffre en légère baisse par rapport aux 291.000 du mois précédent, mais surtout largement supérieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée ce jeudi par ADP.



En revanche, le secteur manufacturier américain a donné des signes de faiblesse, puisque l'indice ISM s'est contracté à 46,9 en mai, tandis que l'indice PMI s'est établi à 48,4, passant ainsi sous les 50 du sans changement.



'Les nouvelles commandes ont chuté à un rythme solide, mais la production a été soutenue par une nouvelle réduction des carnets de travail', précisait S&P Global, notant aussi que les coûts entrants ont connu leur première baisse en trois ans.



Dans l'actualité des valeurs, Salesforce a lâché 5% en dépit de la révision à la hausse, par le concepteur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud', de ses objectifs annuels à l'occasion de la parution, mercredi soir, de ses résultats trimestriels.



Si les opérateurs n'ont finalement pas sanctionné l'abaissement d'objectifs annuels du distributeur Macy's (+1,2%), ils se sont montrés beaucoup moins magnanimes quant à celui de son pair Dollar General, dont le titre a plongé de 19,6%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.