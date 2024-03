Wall Street : pratiquement stable avant le week-end pascal

La Bourse de New York s'oriente vers une ouverture globalement stable jeudi matin mais la place américaine n'en avance pas moins légèrement sur l'ensemble de la semaine pascale écourtée, signant ainsi sa deuxième hausse hebdomadaire d'affilée.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq recule de 0,1%, laissant entrevoir un début de séance peu animé.



Les volumes d'échanges s'annoncent faibles avant le long week-end de Pâques, puisque les marchés seront fermés demain pour Vendredi Saint, même s'ils rouvriront eux dès lundi, contrairement aux places européennes.



Wall Street se dirige pour l'instant vers un bilan légèrement positif sur la semaine écourtée par les congés de Pâques. En quatre séances, le Dow a jusqu'ici gagné 0,7% et le S&P 500 0,3%, même si le Nasdaq a perdu 0,2%.



Après avoir établi de nouveaux plus hauts historiques ces derniers temps, les indices de références semblent désormais manquer un peu de souffle en l'absence de nouveaux éléments d'impulsion.



Les indicateurs économiques du jour ont été plutôt rassurants, avec une croissance révisée en hausse au 4ème trimestre, à 3,4% contre 3,2% en deuxième lecture.



Le Département du Travail a de son côté annoncé 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 2.000 par rapport à celui de la semaine précédente.



Ces chiffres semblent confirmer le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, marquée par une croissance solide, une normalisation de l'inflation et la perspective de baisses de taux.



Les regards vont désormais se porter sur la statistique de l'inflation PCE, la mesure la plus surveillée par la Fed, qui paraîtra demain alors que les marchés seront fermés en raison du Vendredi saint.



Si les prochains chiffres d'inflation vont dans le bon sens, le scénario d'une première baisse des taux en juin, privilégié par plus de 60% des investisseurs, se trouvera largement renforcé.



'En somme, davantage de croissance sans davantage d'inflation: que pourrait-on attendre de mieux?', s'interroge un trader.



