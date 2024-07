PARIS, 12 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse modeste vendredi, sous la pression d'indicateurs de prix à la production plus forts qu'attendu en juin, et alors que les premiers résultats du second trimestre n'impressionnent pas.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 83,54 points, soit 0,21% à 39.837,29 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,12% à 5.591,09 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,13% soit 24,28 points, à 18.307,682.

Les prix à la production en juin ont progressé plus que prévu, tandis que les données de mai ont été revues à la hausse, faisant craindre que les bons chiffres d'inflation pour les consommateurs publiés jeudi ne masquent une persistance des pressions sur les prix dans le reste de l'économie.

Par ailleurs, ni les résultats de Wells Fargo, ni ceux de JPMorgan, deux des premières banques américaines, n'ont enthousiasmé les investisseurs qui sanctionnent les groupes à l'ouverture.

Aux valeurs, JPMorgan abandonne 2% après avoir annoncé augmenter ses provisions pour les prêts non performants.

Wells Fargo décline de 6,4%, le groupe ayant dépensé davantage pour conserver les dépôts dans un contexte de concurrence intense.

