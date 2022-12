Wall Street : prolongation du rebond de la veille

Wall Street a prolongé mercredi son rebond amorcé la veille, dans le sillage notamment des solides résultats de Nike : le Dow Jones s'est adjugé 1,6% à 33376 points tandis que le Nasdaq Composite s'est octroyé une progression de plus de 1,5% à 10709 points.Les marchés d'actions américains ont connu jusqu'ici une fin d'année relativement terne, mais le rebond des cours du pétrole observé depuis une dizaine de jours commence à apparaitre comme un signal évoquant un optimisme grandissant sur l'économie.Sur le NYMEX, le baril de pétrole brut léger américain (WTI) a grimpé de 2,9% à près de 78,4 dollars, aidé par les données de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) ayant montré un recul des stocks américains de brut de 5,9 millions de barils la semaine dernière.De plus, l'indice de confiance du consommateur a fortement rebondi, à 108,3 contre 101,4 en novembre, ce que le Conference Board attribuait au reflux des anticipations d'inflation des ménages, revenues selon lui à des plus bas depuis septembre 2021.Cette statistique encourageante a compensé l'annonce d'une baisse de 7,7% des ventes de logements anciens au mois de novembre, leur dixième repli d'affilée, venu confirmer la faiblesse du marché immobilier américain.Parmi les entreprises ayant publié leurs résultats, Nike s'est distingué en s'envolant de 12,2% au lendemain de résultats de deuxième trimestre meilleurs que prévu, avec un BPA en hausse à 85 cents, soit 19 cents de plus que le consensus selon Wedbush.FedEx a quant à lui grimpé de 3,4%, le groupe de transport de colis et de logistique ayant dépassé les prévisions du consensus sur le trimestre écoulé et manifesté son intention d'accentuer ses réductions de coûts.Applied Materials a pris 2,3%, alors que l'équipementier pour l'industrie des puces a fait part de son intention d'investir plusieurs milliards de dollars dans son infrastructure d'innovation aux États-Unis et sa capacité de fabrication mondiale d'ici 2030.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.